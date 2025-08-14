Главный тренер Панатинаикоса Руй Витория высказался по поводу кадровой ситуации в обеих командах перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Шахтера. Слова специалиста передает Sport24.gr.

Все тренеры хотели бы иметь в каждом матче всех футболистов в своем распоряжении. Именно поэтому составы команд такие большие. Но мы не здесь для того, чтобы плакать из-за отсутствующих игроков. Мы постараемся сделать все возможное с теми футболистами, которые у нас есть. Если кто-то не может сыграть, это может стать шансом для другого.

Что касается Иоаннидиса, он уже восстановился после травмы и несколько дней тренируется с командой. Я не скажу сейчас, кто завтра выйдет в стартовом составе, — об этом сначала узнают сами игроки. Если кто-то не попадает в стартовый состав, это ничего не значит — многие выходят с скамейки запасных, приносят пользу и становятся важными. Каждый игрок должен быть готов сыграть столько, сколько нужно.

Мы формируем команду, которая будет доминировать в матчах, брать на себя инициативу, владеть мячом, создавать моменты и забивать. Чтобы построить сильную команду, нужно быть надежным во всех четырех фазах игры.

Мы хотим контролировать ход игры, но это зависит и от соперника. Иногда он может не дать тебе владеть мячом — тогда нужно организованно обороняться и быстро переходить в атаку. В первом матче мы хорошо справились, у соперника было очень мало моментов, тогда как мы создавали свои. То же самое хотим сделать и завтра. Знаем, что будут моменты, когда придется защищаться — в своей штрафной, в центре поля или же навязывать прессинг высоко и отбирать мяч.