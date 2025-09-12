В пятницу, 12 сентября, в рамках пятого тура чемпионата Португалии пройдет матч между Бенфикой и Санта-Кларой.

Накануне встречи главный тренер лиссабонцев Бруну Лаже провел итоговое занятие, собрав всех игроков, которые были в его распоряжении. В расположение клуба вернулись новички летнего трансферного окна, футболисты, которые выступали за национальные сборные, а также те, кто остался готовиться на базе команды во время международной паузы.

Свои первые тренировки с Бенфикой провел и полузащитник сборной Украины Георгий Судаков, который перешел из донецкого Шахтера. Во время одного из упражнений, направленных на проверку точности ударов, украинец проявил себя лучшим образом, поразив не только партнеров, но и самого наставника своей техникой и хладнокровием, сообщает A Bola.

После занятия Лаже отметил, что не стал нагружать Судакова чрезмерно, так как тот недавно провел два матча (173 минуты) за сборную Украины. По словам тренера, Георгий сейчас находится в фазе восстановления после интенсивной международной паузы.