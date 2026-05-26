Владимир Кириченко

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прошел медицинское обследование после возникновения дискомфорта, который беспокоил футболиста после матча за Интер Майами против Филадельфии в МЛС (6:4).

По информации Фабрицио Романо, врачи не выявили у 38-летнего форварда серьезного повреждения. Ожидается, что Месси будет доступен для участия в матчах национальной команды на предстоящем мундиале.

🚨 BREAKING: Lionel Messi suffers from discomfort but no serious injury ahead of the World Cup, tests confirm.



Messi, set to be available for Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/4pWhZjV2FS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026

В этом сезоне 38-летний Месси забил 13 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах на клубном уровне.

Ранее стало известно, что бывший партнер Месси Неймар получил травму прямо перед Мундиалем.