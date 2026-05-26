Стало известно, сможет ли Месси сыграть на чемпионате мира-2026
Легендарный аргентинец получил травму в матче МЛС
около 2 часов назад
Лионель Месси / Фото - Yahoo
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прошел медицинское обследование после возникновения дискомфорта, который беспокоил футболиста после матча за Интер Майами против Филадельфии в МЛС (6:4).
По информации Фабрицио Романо, врачи не выявили у 38-летнего форварда серьезного повреждения. Ожидается, что Месси будет доступен для участия в матчах национальной команды на предстоящем мундиале.
В этом сезоне 38-летний Месси забил 13 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах на клубном уровне.
Ранее стало известно, что бывший партнер Месси Неймар получил травму прямо перед Мундиалем.