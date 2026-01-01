Бенфика на своем официальном сайте сообщила о заключении контракта с защитником Эштрела Сидни Кабралом. Соглашение с 23-летним футболистом из Кабо-Верде рассчитано до лета 2030 года, а сумма трансфера, по имеющейся информации, составила около шести миллионов евро.

В составе лиссабонского клуба, за который выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, новичок будет играть под 15 номером. Кабрал присоединился к Эштрелу летом этого года. Ранее он защищал цвета Виктории Кёльн, а также играл за юношеские команды Твенте и Хельсинборга.

В этом сезоне защитник принял участие в 16 матчах, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее также появлялась информация о том, что Бенфика начала переговоры о возможном трансфере Арсения Батагова.