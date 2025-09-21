В рамках шестого тура чемпионата Португалии 2025/26 прошел матч между AVS и Бенфикой на стадионе Авеш в Вила-даз-Авеш. Лиссабонский клуб одержал уверенную победу со счетом 3:0.

В стартовом составе Бенфики вышли двое украинцев. Вратарь Анатолий Трубин сохранил свои ворота сухими, а полузащитник Георгий Судаков забил свой первый мяч за новый клуб на 45+3 минуте.

После окончания встречи Судаков получил оценку 7,9 балла, Трубин - 6,9. Самую высокую отметку в матче заработал Николас Отаменди - 8,9 балла, его признали главным героем встречи.