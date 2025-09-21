Лиссабонская Бенфика в шестом туре чемпионата Португалии уверенно переиграла АВС со счетом 3:0. Этот матч стал дебютным для Жозе Моуринью после возвращения к работе с орлами.

Украинский вратарь португальского клуба Анатолий Трубин коротко отметил успех своей команды, оставив сообщение в Instagram.

«Результат добавляет уверенности. Главное – сохранять спокойствие и доверять процессу», – лаконично написал Анатолий.

На данный момент Бенфика находится на второй строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в пяти матчах. В следующем туре коллектив Моуринью сыграет против Риу Аве 23 сентября.