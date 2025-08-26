Михаил Цирюк

В четверг, 28 августа, донецкий Шахтер проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта. Результат первого поединка в Кракове (1:1) несколько разочаровал, ведь горняки на голову выше этой команды, и победа над соперниками такого уровня должна быть обязательной программой для подопечных Арды Турана.

Однако и расстраиваться из-за такого итога точно не стоит: во-первых, могло быть и хуже, ведь Шахтеру удалось отыграться лишь в конце встречи. Во-вторых, впереди еще как минимум 90 минут противостояния (надеемся, Шахтер в них уложится), которые начнутся при равном общем счете. Так что никаких проблем у дончан сейчас нет: нужно будет просто выйти на поле и доказать свое преимущество на практике.

Защита совсем не впечатляет

И это ещё довольно мягко сказано. Да, в последних семи матчах во всех турнирах донецкий клуб пропускал только в двух, но же пропустил он там четыре гола, перевыполнив все нормы в игре с Карпатами (3:3), да и ошибок обороны, что не завершались пропущенными мячами, тоже хватало: стоит только вспомнить невероятный шанс Швидерского в конце первого матча с Панатинаикосом, когда избежать поражения помог невероятный сейв Ризника.

Пропускать от Серветта было совсем не обязательно и очень нежелательно. Однако горняки позволили сопернику забить чрезвычайно простой и быстрый мяч, который существенно повлиял на ход поединка. Этот гол позволил аутсайдеру отдать инициативу, сесть в оборону и отбиваться - именно то, что и было нужно сопернику.

Так что вполне возможно, что именно из-за этой секундной потери концентрации мы и до сих пор имеем живую интригу в противостоянии, и Шахтер не может относиться к этому поединку как к контрольному. Именно поэтому, чтобы не портить нервы себе и болельщикам, очень важно не допускать таких слабостей в будущей игре.

Что случилось с реализацией?

Не меньше вопросов, чем к обороне, в последнее время есть и к атаке Шахтера. Внимание к атакующим футболистам оранжево-черных всегда будет повышенным, ведь на защитников, в отличие от нападающих, не тратили десятки миллионов евро.

А в матче против Серветта у этих многомиллионных бразильцев возникли проблемы с реализацией моментов. Возможностей было достаточно, а гол только один, и забил его не кто-то из группы атаки, а Валерий Бондарь.

Нападение Шахтера вообще не забивает довольно давно. Последний раз кто-то из его представителей отличался голом еще три игры назад -в матче с Карпатами, а после этого забивали только защитники: Вересу - Конопля и Тобиас, а Серветту - уже упомянутый Бондар.

Конечно, сейчас не хочется искать в этом какую-то тенденцию и делать проблему. В одном конкретном матче мяч всегда может не хотеть идти в ворота, так что это не беда. Главное, чтобы дело действительно было в удаче, а не в том, что бразильцы Шахтера относятся к соперникам, которые их не слишком заводят, с некоторой легкомысленностью. Если с отношением все будет в порядке, тогда все будет хорошо и с результатом.

В целом, несмотря на неудачный для Шахтера результат, первый поединок лишь подтвердил, что такую команду Шахтер должен проходить, даже при всех своих кадровых проблемах, которых на старте сезона действительно было достаточно. Как и в случае с Ильвесом, здесь сойдутся команды совсем разного уровня, и отсутствие кого-либо из игроков горняков не должно повлиять на общую картину противостояния.

В материале использованы фото Getty images, ФК Шахтер Донецк