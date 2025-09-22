Полузащитник Бенфики Георгий Судаков и нападающий Доди Лукебакио смогут принять участие в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Португалии против Риу Аве.

Изначально матч был запланирован на начало августа, однако его перенесли из-за выступлений орлов в квалификации Лиги чемпионов. Судаков и Лукебакио присоединились к Бенфике лишь в конце прошлого месяца, поэтому изначально не могли быть заявлены на этот матч.

Португальское издание A Bola сообщает, что клуб обратился в лигу за разъяснением относительно права новых игроков участвовать в перенесенной игре. Ответ был положительным, так как перенос был связан с изменением календаря чемпионата по инициативе организаторов, а не по просьбе клубов.

По информации A Bola, участие Судакова в стартовом составе Бенфики не вызывает сомнений, тогда как окончательное решение по Лукебакио остается за тренером Жозе Моуринью.