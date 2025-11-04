Президент Динамо Игорь Суркис высказался о борьбе за чемпионство после поражения в матче 11-го тура УПЛ против Шахтера (1:3). Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

Сейчас многие комментируют, как играет команда. Кто-то говорит, что хорошо, кто-то — что плохо. Я вспоминаю команду Мирона Богдановича Маркевича, которая играла с «Наполи» в Киеве и прошла в финал. Я был на том матче. Тогда по игре «Днепр» и близко не превосходил «Наполи», но выиграл за счет характера 1:0, на волевых, и команда заслуженно радовалась после финального свистка. Они прошли в финал, где вполне могли обыграть «Севилью». Вы мне скажите, если бы «Севилья» была так же обыграна, как и «Наполи», имея огромное игровое преимущество, кто-то сегодня это вспомнил бы? Никто. Это футбол.

Профессионалы, которые что-то смыслят в футболе, не должны оценивать игру по одному тайму. Нужно оценивать всю игру в комплексе. Конечно, «Шахтер» был мотивирован, создал больше моментов. Но это еще ничего не значит. Да, они могли забить больше, а могли и вовсе не забить, если бы не ошибка в обороне на стартовых минутах. А тогда могли бы мы открыть счет – и все сложилось бы совсем иначе. Это футбол. Нельзя утверждать, что эта команда сильнее и поэтому победит – так не бывает.

Мы ни в коем случае не собираемся опускать руки. Мы будем бороться за чемпионство. Но если в Премьер-Лиге и дальше будет такое судейство – это не будет иметь смысла. Это дело пустое. Подобное судейство убивает всю интригу.

Почему-то все обращают внимание только на киевское «Динамо». А не надо ли обратить внимание на ЛНЗ, который обыграл «Шахтер» со счетом 4:1? Не было ли там случайно нашего вмешательства? Нас ни в чем не обвиняют? Почему на сегодняшний день отличная команда у Ротаня, почему «Шахтер» их не обыграл?