Главный тренер Карпат Владислав Лупашко прокомментировал сенсационную ничью в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против Динамо (3:3). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Качество игроков Динамо очень высокое, оно невероятное. Это сильно ощущается, когда вы встречаетесь с ними раз в полгода. Они легко создают моменты. Нужно отодвигать игру от своих ворот. Я говорил это и в игре против Шахтера. Такие команды разбираются с соперниками на маленьком участке поля. В целом, я думаю, что наши игроки сегодня выглядели очень хорошо на фоне такого соперника.

Можно много говорить об игре. Можно играть 3:3, всю игру обороняясь, где-то добывая результат на стандартах… Но вы видели первый тайм – на мяче мы были больше, чем соперник. Мы контролировали игру, отрезали их, играли между линиями, привлекали опорного полузащитника, создавали моменты. Думаю, что и Динамо не привыкло к такому типу сопротивления.

Мы старались увеличить преимущество при счете 2:0. Футболисты этого хотели. Можно много говорить, но это Динамо не проигрывает в чемпионате уже полтора года. Они должны были сегодня проиграть, я в этом убежден. Когда мы забили второй гол, мы не остановились. На уровне чемпионата Украины это очень сильная команда. То, что они не могут показать результат в еврокубках – следствие сложных переездов. Это невероятно сложно. Трудно тренеру строить тренировочный процесс, игрокам держать себя в тонусе. Это нелегко.

Когда счет стал 2:3, подумал о том, что нужно забить третий гол. Если думать о том, что мы вели 2:0 – мы потеряли очки, а не приобрели их. А если вспомнить, что забили на последней минуте, то приобрели. Это риторический ответ.

Как по мне, сегодняшний состав Динамо был сильнее в компоненте действий при стандартах в обороне. Появились голодные игроки. Трудно сказать, что такая команда как Динамо становится слабее после замены одного-двух игроков. Это сильный и мотивированный состав. Это уже третья потеря очков для Динамо в украинской Премьер-лиге подряд. Более того, каждая из них – с пропущенными мячами на последних минутах.