Владимир Кириченко

Артем Хацкевич, сын вице-президента Полесье Александра Хацкевича, стал коммерческим директором ЛНЗ. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

14 мая черкасский клуб сообщил, что 22‑летний бывший игрок юношеских команд киевского Динамо занял должность коммерческого директора.

Также руководителем селекционной службы ЛНЗ назначен 49‑летний Олег Гарас – экс-игрок Карпат и Львова, а также бывший руководитель департамента скаутинга и селекции Руха. В львовском клубе Гарас работал с 2020 года.

Отметим, что Хацкевич-младший завершил карьеру игрока в 2023 году после выступлений за клуб Спое Прага в 5-м дивизионе Чехии. В сезоне-2021/22 он также сыграл 5 матчей за Десну U-19.

Напомним, ЛНЗ представит Украину в Лиге конференций в следующем сезоне.