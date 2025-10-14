Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на критику решения провести матч чемпионата Испании между Барселоной и Вильярреалом в США. Ранее УЕФА в исключительном порядке разрешил этот поединок в Майами.

— Нам нужно определить четкие нормы. Можно установить ограничения — например, разрешить только один матч за границей в рамках каждой лиги. Это решит проблему и поможет нам конкурировать с американскими лигами.

Европа, на мой взгляд, удивительный континент. У нас полно американского фастфуда, у нас нет ни одной крупной европейской технологической компании. И у нас есть что-то действительно хорошее — футбол. Но мы говорим: не будем играть за пределами континента, потому что это противоречит традициям, — слова главы испанской Ла Лиги передает Mundo Deportivo.