Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген досрочно покинул расположение команды в Саудовской Аравии. Причиной такого решения стала травма, о чем сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее в медиа появлялась информация о том, что 33-летний вратарь может покинуть каталонский клуб во время зимнего трансферного окна, однако нынешняя ситуация не связана с слухами о смене команды.

Напомним, Барселона находится в Саудовской Аравии для участия в Суперкубке Испании. Уже сегодня, 7 января, каталонцы сыграют полуфинальный матч турнира против Атлетика из Бильбао.

