Каталонская Барселона заинтересована в подписании нападающего Ювентуса Душана Влаховича и изучает варианты усиления атакующей линии на фоне неопределенного будущего Роберта Левандовски.

Как сообщает Marca, контракт сербского форварда с туринским клубом истекает в конце текущего сезона. Руководство Барселоны рассматривает возможность пригласить Влаховича либо на правах свободного агента летом, либо за относительно небольшую компенсацию уже во время зимнего трансферного окна.

В клубе активно анализируют кандидатов, которые в перспективе смогут заменить Левандовского. Главный тренер Ханс-Дитер Флик высоко оценивает роль Феррана Торреса в команде, однако президент Барселоны Жоан Лапорта настаивает на подписании нападающего топ-уровня.

Отмечается, что каталонский клуб готов предложить Влаховичу конкурентную заработную плату, хотя она будет ниже той, которую серб сейчас получает в Ювентусе.

В текущем сезоне Серии А Душан Влахович сыграл 13 матчей и отметился тремя забитыми мячами.