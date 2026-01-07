Вингер Барселоны Ламин Ямаль не принял участия в тренировке команды накануне матча с Атлетиком, которая прошла в Джидде на стадионе имени короля Абдаллы.

Молодой футболист уже не впервые пропускает занятия. За два дня до субботнего поединка против Эспаньола, который завершился победой 2:0, Ямаль также отсутствовал на тренировке, однако это не помешало ему выйти на поле и принять участие в игре.

В клубе не стали раскрывать официальные причины отсутствия игрока в общей группе. По имеющейся информации, Ямаль работал по индивидуальной программе в тренажерном зале, и его участие в ближайшем матче не вызывает опасений, сообщает Marca.

Отметим, что Барселона и Атлетик встретятся сегодня в полуфинале Суперкубка Испании. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.