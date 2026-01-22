Только четыре клуба потеряли шансы на плей-офф Лиги чемпионов
Турнир сохраняет интригу до последнего тура
около 13 часов назад
Текущий формат Лиги чемпионов УЕФА значительно повысил уровень интриги на общем этапе турнира. Накануне заключительного тура только четыре команды окончательно лишились возможности продолжить выступления в еврокубках.
Шансов на выход в плей-офф уже не имеют Айнтрахт, Славия, Вильярреал и Кайрат. Все остальные участники из нижней части турнирной таблицы сохраняют турнирную мотивацию перед решающими матчами.
На данный момент 15 клубов досрочно гарантировали себе место в плей-офф, однако для большинства из них борьба не завершена. Финиш в первой восьмерке турнирной таблицы позволяет напрямую выйти в 1/8 финала и избежать дополнительной стадии плей-офф.
Пока что лишь Арсенал и Бавария смогли обеспечить себе прямые путевки в 1/8 финала. Для остальных команд итоговая позиция в таблице имеет особенное значение, так как более высокий рейтинг может означать более благоприятную жеребьевку на следующих этапах турнира.
Заключительный тур общего этапа обещает быть напряженным и насыщенным. Все матчи состоятся 28 января и начнутся одновременно, в 22:00 по киевскому времени.
