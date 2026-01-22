Текущий формат Лиги чемпионов УЕФА значительно повысил уровень интриги на общем этапе турнира. Накануне заключительного тура только четыре команды окончательно лишились возможности продолжить выступления в еврокубках.

Шансов на выход в плей-офф уже не имеют Айнтрахт, Славия, Вильярреал и Кайрат. Все остальные участники из нижней части турнирной таблицы сохраняют турнирную мотивацию перед решающими матчами.

На данный момент 15 клубов досрочно гарантировали себе место в плей-офф, однако для большинства из них борьба не завершена. Финиш в первой восьмерке турнирной таблицы позволяет напрямую выйти в 1/8 финала и избежать дополнительной стадии плей-офф.

Пока что лишь Арсенал и Бавария смогли обеспечить себе прямые путевки в 1/8 финала. Для остальных команд итоговая позиция в таблице имеет особенное значение, так как более высокий рейтинг может означать более благоприятную жеребьевку на следующих этапах турнира.

Заключительный тур общего этапа обещает быть напряженным и насыщенным. Все матчи состоятся 28 января и начнутся одновременно, в 22:00 по киевскому времени.