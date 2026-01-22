Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал вопрос о возможном продолжении выступлений за сборную Украины.

«Я всегда рад играть за сборную. Но, прежде всего, я должен хорошо играть за Динамо, забивать как можно больше голов, отдавать как можно больше результативных передач, показывать хороший результат. А потом посмотрим, что будет.

Сборная? Не знаю. Надо спросить об этом у главного тренера Сергея Реброва. Никогда не знаешь, когда тебя вызовут, но всегда надеешься на это».