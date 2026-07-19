«Все бегают ради него»: Роналдиньо раскрыл главный секрет успеха Аргентины на ЧМ
Бразилец отметил взаимодействие команды с Лионелем Месси
41 минуту назадПодписаться в
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо оценил выступления национальной команды Аргентины на чемпионате мира-2026.
Легендарный футболист отметил самоотдачу аргентинцев и командное единство вокруг Лионеля Месси. Слова приводит TyC Sports.
Вот такая Аргентина, это тот футбол, который я люблю смотреть, и самоотдача, которую игроки демонстрируют в каждом матче
Аргентина всегда была такой, не так ли? Это чистая борьба, чистое сердце. У нее уже есть такая репутация, и она снова доходит до этой стадии именно таким образом. И есть Месси, правда же, друг? Он может решать проблемы команды.
Команда имеет эту скромность. Все бегают ради него, знают, когда отдать ему мяч, и понимают, что он может изменить ход игры и решить матч. Поэтому, думаю, это единство, которое у них есть, очень приятно наблюдать.
Сегодня, 19 июля, сборная Аргентины сыграет против Испании в финале Мундиаля. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Громкий скандал после полуфинала ЧМ-2026 – Британия требует от ФИФА наказать Аргентину.
Поделиться