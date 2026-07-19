Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо оценил выступления национальной команды Аргентины на чемпионате мира-2026.

Легендарный футболист отметил самоотдачу аргентинцев и командное единство вокруг Лионеля Месси. Слова приводит TyC Sports.

Вот такая Аргентина, это тот футбол, который я люблю смотреть, и самоотдача, которую игроки демонстрируют в каждом матче

Аргентина всегда была такой, не так ли? Это чистая борьба, чистое сердце. У нее уже есть такая репутация, и она снова доходит до этой стадии именно таким образом. И есть Месси, правда же, друг? Он может решать проблемы команды.

Команда имеет эту скромность. Все бегают ради него, знают, когда отдать ему мяч, и понимают, что он может изменить ход игры и решить матч. Поэтому, думаю, это единство, которое у них есть, очень приятно наблюдать.