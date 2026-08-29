Павел Василенко

Тоттенхэм не планирует продолжать поиски нового голкипера на трансферном рынке. В лондонском клубе довольны нынешней ситуацией на вратарской позиции и не собираются делать её приоритетом в текущее трансферное окно.

Основным вариантом остается Антонин Кински, тогда как опытный Мартин Дубравка должен выполнять роль его дублера.

В то же время вратарь Бенфики Анатолий Трубин продолжает оставаться одним из вариантов для Тоттенхэма. Однако потенциальный трансфер украинца пока не является приоритетным для английского клуба, сообщает O Glorioso.

Трубин выступает за Бенфику с лета 2023 года. Лиссабонцы приобрели украинского голкипера у донецкого Шахтера за 10 миллионов евро. После перехода в Португалию вратарь постепенно закрепился в составе команды и в общей сложности провел за неё 151 матч во всех турнирах.

За этот период украинец пропустил 146 голов и 60 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, Трубин однажды отметился забитым мячом.

Действующий контракт 25-летнего вратаря с Бенфикой рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.