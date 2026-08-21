Павел Василенко

Голкипер Анатолий Трубин потерял статус основного вратаря Бенфики и после этого опубликовал в соцсетях загадочное сообщение. 25-летний украинец не стал прямо комментировать свое положение в команде, однако его слова привлекли внимание.

«Я всегда ставлю перед собой новые цели. Но ни одна из них не имеет смысла, если на этом пути мы перестаем оставаться собой. Для меня важно развиваться не только как футболист, но и оставаться человеком, которому другие могут доверять и в котором могут найти поддержку. Именно поэтому я верю, что сила – в поступках, а не в словах», – написал Трубин.

На фоне потери места в основном составе появились слухи и о возможном уходе украинца. По информации A Bola, Трубин может рассмотреть предложение другого клуба, если оно будет выгодным как для самого вратаря, так и для Бенфики.

Украинец перебрался к португальскому гранду из донецкого Шахтера летом 2023 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Контракт голкипера с Бенфикой действителен до 30 июня 2028 года.