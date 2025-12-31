HTML

Нападающий Фулхэма Адама Траоре в ближайшее время может сменить клуб в рамках английской Премьер-лиги. По информации испанского издания Diario AS, 29-летний вингер близок к переходу в Вест Хэм.

Ожидается, что лондонский клуб предложит Траоре контракт сроком на два с половиной года. Инициатором трансфера стал главный тренер Вест Хэма Нуну Эшпириту Санту, который лично настоял на приглашении испанского футболиста.

Португальский специалист считает, что Траоре способен усилить атакующую линию команды, добавив скорости и вариативности в игре на флангах.

В текущем сезоне Адама Траоре сыграл за Фулхэм 16 матчей во всех турнирах. Несмотря на активное участие в игре, испанец пока не отметился забитыми мячами, записав на свой счет лишь одну результативную передачу.

Свой следующий матч Вест Хэм проведет в чемпионате Англии против Вулверхэмптона в субботу, 3 января. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.