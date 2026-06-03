Товарищеский матч сборной Украины U-18 против Финляндии перенесен
Игра состоится 4 июня
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: УАФ
Контрольный поединок между сборными Финляндии U-18 и Украины U-18 перенесен, сообщает официальный телеграм-канал УАФ.
Причиной изменения расписания стали сильные осадки в хорватском городе Сесвете, где должна была состояться игра.
Встреча перенесена на четверг, 4 июня. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Напомним, в рамках этого сбора сине-желтые также проведут товарищеские матчи против сверстников из Норвегии (6 июня) и Турции (9 июня).
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