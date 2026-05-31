Ярмоленко: «На футбольном поле против Польши я наслаждался»
Вингер поблагодарил Андреа Мальдера за доверие
около 2 часов назад
Вингер национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после победы над национальной командой Польши (2:0) в товарищеском матче.
После завершения встречи во Вроцлаве полузащитник также ответил на вопросы журналистов о своём возвращении в ряды сине-жёлтых, тактические указания нового главного тренера Андреа Мальдеры и отношение к историческим достижениям:
Да, конечно. Здорово вернуться в сборную, здорово забить после возвращения, поэтому я очень благодарен главному тренеру, и после игры я его поблагодарил, потому что если бы не он, думаю, этих эмоций я бы не пережил.
Я всегда говорил и продолжаю говорить, что рекорды – это, конечно, хорошо, но самое главное – помогать команде, помогать молодым игрокам на футбольном поле, в тренировочном процессе. О рекордах я знаю, но стараюсь о них не думать. Самое главное – приносить пользу, помогать молодым футболистам прогрессировать.
Если честно, многого просили [перед матчем]. У нас последние три дня было очень много теории. Нам прям разжёвывали, показывали, куда бежать, что делать в разных ситуациях. Не было какого-то конкретно одного задания. Если честно, на футбольном поле я получал удовольствие. Возможно, не всё получалось, но когда на поле ты постоянно думаешь, где тебе занимать позицию, что тебе нужно делать – это классно. Я получил огромное удовольствие.
Теперь на счету 36-летнего вингера 47 голов в составе национальной команды, тогда как у рекордсмена Андрея Шевченко — 48 забитых мячей
Свой следующий спарринг украинцы проведут 7 июня в Оденсе против Дании.
