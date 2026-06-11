Президент США Дональд Трамп для BBC высказался по поводу подготовки и интереса к чемпионату мира 2026 года, заявив, что турнир демонстрирует рекордные показатели продаж билетов.

«Это самый успешный чемпионат мира, который у них (АШАФ) был. Они никогда не продавали билеты на таком уровне. Никогда раньше не продавали их настолько быстро.

И это невероятно, ведь мы здесь используем слово «соккер», не так ли? В этой стране не всегда думают о соккере. Это самый успешный чемпионат мира.

Я разговаривал с Джанни. Он замечательный, он босс. И он сказал, что ничего подобного раньше не происходило».