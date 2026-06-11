Трамп: «Это самый успешный чемпионат мира, который был у FIFA»
Президент США похвастался ажиотажем вокруг мундиаля
16 минут назадПодписаться в
Дональд Трамп / Фото - CNN
Президент США Дональд Трамп для BBC высказался по поводу подготовки и интереса к чемпионату мира 2026 года, заявив, что турнир демонстрирует рекордные показатели продаж билетов.
«Это самый успешный чемпионат мира, который у них (АШАФ) был. Они никогда не продавали билеты на таком уровне. Никогда раньше не продавали их настолько быстро.
И это невероятно, ведь мы здесь используем слово «соккер», не так ли? В этой стране не всегда думают о соккере. Это самый успешный чемпионат мира.
Я разговаривал с Джанни. Он замечательный, он босс. И он сказал, что ничего подобного раньше не происходило».
Накануне Трампа освистали в Нью-Йорке на финале НБА.
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