Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от товарищеского турнира с участием Англии, Нидерландов и Испании перед стартом в отборе на Евро-2026. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Насколько оптимальны составы соперников? Если честно, это нас вообще не интересует. У этих сборных большое количество игроков для основы, там сумасшедшая конкуренция, они могут легко менять футболистов, и на качество их игры это не повлияет. У нас такой возможности пока что нет. Будем исходить из того, что у нас есть, а я верю в своих подопечных.

Хочется победить. Но у нас немного другие задачи. Нам нужно сравнить наш уровень, понять его. У нас в списке много нападающих, поэтому где-то мы рассматриваем игру в два форварда, держим в голове эту идею. Этот опыт даст нам возможность посмотреть на разные варианты игры. Мы хотим создавать моменты, играть на равных с сильными оппонентами, качественно доходить до штрафной соперника, а у своих ворот действовать более уверенно и надежно. Мы хотим добиться того, чтобы быть конкурентоспособными в матчах с авторитетными европейскими сборными.