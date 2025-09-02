Нападающий Александер Исак поделился эмоциями в связи со своим переходом из Ньюкасла в Ливерпуль. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Я чувствую себя невероятно. Это был долгий путь, чтобы оказаться здесь. Но я очень счастлив быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он олицетворяет. Это то, чем я горжусь, и очень жду этого этапа.

Это смешанные эмоции – с одной стороны облегчение, но в то же время много гордости и счастья. Я просто рад, что всё уже сделано, и теперь я могу вернуться к работе. Жду встречи с партнёрами по команде и с болельщиками, и чтобы снова выйти на поле.

Это было долгое лето, но я смотрю только вперёд, не назад. Всё уже сделано, и теперь я знаю, что могу снова делать то, что люблю больше всего. Я действительно жду этого.

Играть на Энфилде было очень тяжело. Лично у меня был немного успеха, но у команды нет – мы проиграли обе игры. Это очень сложное место, чтобы приехать и одержать победу, и я это почувствовал. Атмосфера там – действительно особенная. Это, конечно, было большим вызовом. Мы говорим об одном из лучших защитников в мире. Но лично я люблю такие вызовы. Мне нравится выходить против лучших и проверять себя. Я всегда любил играть против Ливерпуля, а теперь надеюсь, что играть за Ливерпуль будет еще лучше. Я рад, что теперь буду частью этого.

Это очень захватывает. Думаю, это сложно передать словами – это нужно почувствовать, чтобы потом объяснить, как это, играть на Энфилде. Мы все знаем, что такое Ливерпуль, знаем его болельщиков и их преданность. Так что я действительно жду, чтобы пережить это на собственном опыте.