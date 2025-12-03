Главный тренер Атлетика Эрнесто Вальверде поделился своими ожиданиями перед матчем против мадридского Реала в 19 туре Ла Лиги. Наставник басков также выразил поддержку тренеру соперников.

«Нам хотелось бы получить удовольствие и быть конкурентоспособными. Это встреча, которую с нетерпением ждут наши болельщики, и мы хотим хорошо выступить против претендента на чемпионский титул. На кону что-то большее, чем просто 3 очка. Импульс, который дает победа над такими командами, значительный. Хаби Алонсо критикуют? Он великолепный тренер. В таких клубах всегда ожидают побед. Не зря они находятся в верхней части таблицы, и нам нужно быть очень осторожными», — цитирует Вальверде Diario Sport.

На данный момент Реал занимает второе место в таблице с 33 очками, тогда как Атлетик располагается на восьмой строчке с 20 баллами.



Ранее сообщалось, что в Реале определились с голкипером, который заменит Лунина в будущем.