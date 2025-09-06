Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш прокомментировал поражение своей команды от Исландии (0:5) в матче отбора к чемпионату мира-2026, сообщает Azerisport.

«В первом тайме мы хорошо защищались, хотя мяч был больше у соперника. Старались делать ставку на контратаки. Но нам было сложно из-за того, что соперник больше владел мячом.

Я не думаю об отставке. У меня есть действующий контракт. Стараюсь делать максимум здесь. С уважением отношусь к своему контракту.

В футболе легко обвинять тренера. Все должны быть наказаны. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, я и футболисты в следующих играх выступим лучше.

Почему я должен подавать в отставку? Покажите тренера, который сам уходит. Если они видят, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос», – заявил Сантуш.