Тренер Брентфорда оценил дебютный гол Ярмолюка в АПЛ: «Он играет невероятно»
Украинец помог команде обыграть Сандерленд
около 2 часов назад
Егор Ярмолюк/фото: Брентфорд
В рамках 21 тура Английской Премьер-лиги Брентфорд на своем поле принимал новичка лиги Сандерленд. Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.
Главный тренер Брентфорда Кит Эндрюс прокомментировал первый гол украинского полузащитника Егора Ярмолюка в АПЛ.
«Не могу поверить, это его первый гол. Егор играет невероятно, действительно хороший сезон. Он быстро учится у более опытных игроков вокруг него. И он хочет развиваться и учиться дальше. Хороший сезон Егора», — заявил Эндрюс для пресс-службы Брентфорда.
Всего за лондонский клуб Егор провел 90 официальных матчей. Все три результативные действия за "пчел" (гол и два ассиста) пришлись на текущий сезон 2025/26.