Тренер Исландии: «Потеряли концентрацию в решающие моменты»
Тренер островитян объяснил поражение в решающем матче против Украины
около 9 часов назад
Главный тренер национальной команды Исландии Арнар Гуннлаугссон прокомментировал итоги игры 6-го тура квалификационной группы D на чемпионате мира 2026, в которой Украина победила его команду 2:0.
Мы снова потеряли концентрацию в ключевые моменты. Это касается не только конца матчей, но и завершения первого тайма. Сегодня так и произошло.
Это замечательные голы с точки зрения Украины и ужасные с точки зрения Исландии. Мы пропустили дважды и ни разу не забили. Поздравляю сборную Украины с победой и выходом в плей-офф. Нам остается принять этот результат.
Конечно, проигрывать больно, но это футбол. Завтра мы проснемся сильнее, сделаем выводы и продолжим работать, - сказал Гуннлаугссон на послематчевой пресс-конференции.
Матч состоялся 16 ноября в Варшаве на стадионе Легии. Сборная Украины одержала уверенную победу 2:0.