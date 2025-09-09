Тренер Хорватии Далич: «Даст Бог, в Праге решим задачу выхода на чемпионат мира»
Шашисты вышли на первое место в своей отборочной группе
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после победы над Черногорией (4:0) в отборе на чемпионат мира-2026.
Мы стали на шаг ближе к чемпионату мира. Мы провели прекрасный матч, доминировали, и задача упростилась, когда у нас стало на одного игрока больше. С первой же минуты мы действовали уверенно и хорошо комбинировали. Мы одержали четыре великолепные победы. Уровень соперников был немного ниже, чем мы привыкли, поэтому мне приходилось предупреждать ребят о недопустимости недооценки. С первого дня я подчеркиваю, что мы должны быть полностью мобилизованы — только так Хорватия может достигнуть результата. Мы должны играть еще лучше и, даст Бог, в Праге решим задачу выхода на чемпионат мира — сказал Далич на пресс-конференции после матча.
Матч Чехия – Хорватия состоится 9 октября.
Поделиться