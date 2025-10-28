Главный тренер Буковины Сергей Шищенко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против тернопольской Нивы. Также специалист рассказал о состоянии нападающего Олега Кожушка. Его слова передает пресс-служба клуба.

Кубок – это совсем другой турнир, в отличие от Первой лиги, и мы настроены на максимальный результат. Это история, это уверенность для города и клуба.

Благодаря кардинальным изменениям в формате в этом сезоне уже осталось мало команд из Премьер-лиги, и, возможно, в следующем году они уже не будут выставлять резервные составы на первых стадиях, ведь Кубок – это реальный шанс на трофей. Мы будем бороться за победу и в Кубке – это очень важно для нас».

Замена Шищенко в матче с ЮКСА (4:1)? У него небольшая травма, был удар в голеностоп, было рассечение. Мы не стали рисковать - сняли его, чтобы не усугубить повреждение. Ситуация позволяла его заменить. Надеюсь, ничего серьезного, поэтому он сможет сыграть с Нивой.