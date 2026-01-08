В Манчестер Сити уверены, что им удалось опередить Ливерпуль и Челси в борьбе за центрального защитника Кристал Пэлас Марка Гехи. Как сообщает Mirror, мерсисайдский клуб не смог согласовать с английским футболистом условия личного контракта, в частности вопрос заработной платы.

По данным источника, горожане рассчитывают завершить трансфер 25-летнего оборонца уже в ближайшие дни, заплатив за него около 30 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно 34,5 миллиона евро. Также отмечается, что сам Гехи заинтересован в работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне Марк Гехи принял участие в 32 матчах во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его действующий контракт с Кристал Пэлас рассчитан до лета 2026 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 55 миллионов евро.

Напомним, Гехи мог оказаться в Ливерпуле еще летом.