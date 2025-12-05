Главный тренер Кудривки Василий Баранов поделился ожиданиями от матча 15-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо.

Готовы или нет, узнаем только после поединка с «Динамо». Мы готовимся в обычном режиме, никаких накачиваний нет. Да, мы понимаем, с каким авторитетным соперником придется играть, однако за статус оппонента при победе больше трех очков не дают, поэтому для «Кудривки» – это матч, как и против «Александрии» или ЛНЗ.

Четыре поражения подряд? Это, возможно, для киевлян плохой знак, поскольку для динамовцев такое количество поражений является исключением из правил. Такой клуб, как «Динамо», не может долго падать, поэтому мы настраиваемся на очень сложный поединок. Перед игрой с «Полтавой» это был раненый зверь, а сейчас и подавно соперник из кожи вон вылезет, будет действовать агрессивно, чтобы прервать свою серию неудач.

Если говорить откровенно, то мастерство футболистов «Динамо» никуда не исчезло. Пусть мои подопечные не обижаются, но оно у соперника на порядок выше. Поэтому будем искать другие пути, как добиться позитивного результата. Многое также будет зависеть от настроя на игру.

Будет теория, мы все ребятам расскажем и покажем. Понятно, что у «Динамо» сменился тренер, наверное, будут внесены корректировки, поэтому предсказать решения нового наставника непросто. Хотя я, приблизительно, понимаю, в какой футбол любит играть Игорь Костюк, поскольку мы не раз встречались на уровне команд U-19. Сейчас у него качественные футболисты, но насколько ему удастся изменить игру команды, сказать сложно. Однако и мы попробуем удивить соперника.

Конечно, есть план на игру, и не один. Другой вопрос, как все сработает. Что касается ничьей, перед поединком на такой расклад я не согласен. Мы будем настраиваться только на победу, а как все сложится, опять же, покажет матч.

Вопрос премиальных с руководством не обсуждался. На первом месте для нас качество игры и результат, учитывая турнирное положение «Кудривки». А если президент захочет стимулировать команду финансово, мы будем этому только рады (улыбается). Мы играем для болельщиков. Наши ребята должны выйти на поле и показать, что на фоне «Динамо» они на что-то способны, – заявил Баранов в интервью Sport.ua.