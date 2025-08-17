Главный тренер Ливерпуля Арне Слот подвел итоги матча 1 тура АПЛ против Борнмута (4:2). Его слова приводит прессслужба клуба.

Если есть полчаса, то я могу все объяснить! Но главное чувство - это невероятно преданная честь Диогу Жоте. Баннер, который был на трибунах, как исполняли You'll Never Walk Alone, как пели про Диогу до игры, на первой минуте, после 20 минут и в конце матча. Все это было невероятно впечатляюще и мощно, и это, думаю, главное, что я чувствую после игры. А еще был сам матч со счетом 4:2, где произошло много событий.

После того, как фанаты так много раз пели про Кьезу во время игры и в прошлом сезоне, приятно, что он отдал им что-то взамен - и сегодня он это сделал. Атмосфера в последние минуты была невероятной. Я думал, что выиграть чемпионат здесь будет более значимо, чем домашний матч против Борнмута, но последние 6-7 минут… Вау! Как это было впечатляюще.

Отличный матч, три команды участвовали в замечательной игре. Почему три? Конечно, Борнмут и мы играли на полную 96 минут или даже дольше, 99, а судья просто держал игру, не свистя каждый раз по мелочам. Зрелищная игра для просмотра. В результате мы выиграли, что помогает моим эмоциям, но это то, что вы хотели бы видеть, - сказал Слот