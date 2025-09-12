Новый наставник Ноттингем Форест Анж Постекоглу рассказал, что украинский защитник Александр Зинченко испытывает проблемы со здоровьем после игр за национальную сборную.

«У нас все хорошо, если не учитывать ситуацию с Айна. У него были проблемы в сборной. Остальных ребят я сегодня увидел впервые, и все они в порядке. Зинченко - единственный, кто не в порядке», - цитирует Постекоглу BBC.

Футболист перебрался в английский клуб из лондонского Арсенала на условиях годичной аренды. После окончания этого срока контракт Зинченко с канонирами завершится, и он получит статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что Зинченко не сможет сыграть в следующем туре АПЛ.