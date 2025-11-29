Тренер Оболони отреагировал на ничью с Колосом: «Мы понимали, как нужно противостоять этой команде»
Антоненко доволен положительным результатом
1 день назад
Александр Антоненко/фото: Оболонь
Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко в эфире УПЛ-ТВ подвел итоги матча 14-го тура против Колоса.
«Нам было важно добиться положительного результата после поражения в прошлом туре. Результат матча с Шахтером (0:6) сильно ударил, поэтому главная задача на матч с Колосом была положительный результат.
Колос - очень хорошая команда, мы это видели в прошлых турах. Мы понимали, как нужно противостоять этой команде, и именно это мы доносили до игроков перед матчем. Благодарен им, что нас услышали и выполнили».
После этой встречи столичный клуб находится на 11 позиции турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своем активе 17 очков.