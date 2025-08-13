Сергей Стаднюк

Защитник сборной Украины Илья Забарный после своего перехода из английского Борнмута в французский ПСЖ поделился мыслями о главном тренере Луисе Энрике. Слова футболиста передает пресс-служба парижан.

Не могу дождаться встречи со всеми и, конечно, с главным тренером также. Думаю, это будет замечательно. Я знаю, чего он от меня ожидает, и готов к этому. Мы уже встречались, когда он возглавлял сборную Испании, а я играл за Украину, и тогда мы победили 1:0. Я видел, насколько он энергичен, и мне это очень нравится! Мне нравится его страсть, и, безусловно, я тоже принесу её на поле. Мне также импонирует то, что команда делает в тактическом плане. Я видел, как она играет, и получал удовольствие от просмотра. Я влюбился в стиль игры Пари Сен-Жермен, так что для меня это действительно замечательно — быть здесь. Илья Забарный

Напомним, о трансфере Забарного в ПСЖ официально стало известно 12 августа. По информации Transfermarkt, сумма компенсации за переход составила 63 миллиона евро. Вместе с бонусами цена может вырасти до 67 млн. По различным данным, киевское Динамо, которое воспитало защитника, может получить от трансфера от 8 до 18 миллионов евро. В 2023 году киевляне продали Забарного в Борнмут за 22,7 млн и прописали себе процент от будущего трансфера на выход.

Таким образом, футболист стал одним из самых дорогих среди украинских игроков в истории. Также Забарный – первый украинец в истории Пари Сен-Жермен.

Кроме этого, стало известно, под каким номером Забарный будет играть в ПСЖ. Число более «солидное», чем в Динамо и Борнмуте.