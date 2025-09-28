Украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный пообщался с журналистами после матча шестого тура Лиги 1 сезона 2025/26 против Осера (2:0), в котором сумел забить первый мяч за парижский клуб.

«Важно снова двигаться вперед. Я очень рад, что забил свой первый гол на Парк де Пренс. Мы должны продолжать двигаться к нашим целям, сегодня мы это показали.

Золотой мяч Дембеле? Для Усмана это невероятно, и он заслуживает этого на 100%. Это очень хорошее чувство для всех нас. Травмы случаются. Мы очень хорошая команда, каждый может помочь. Я думаю, что мы – лучшая команда в мире».