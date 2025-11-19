Испанский тренер ПСЖ Луис Энрике пересмотрел организацию тренировочного процесса, сообщает Le Parisien. Теперь футболистов, которые только завершают восстановление после травм, не сразу будут нагружать полноценными тренировками с основной командой. Такой подход призван снизить риск рецидивов и новых повреждений.

Особое внимание уделяется вингеру Усману Дембеле, который еще должен набрать оптимальную форму. Что касается Ильи Заборного, который весь сезон обходится без травм, изменения его пока не коснутся.

В нынешней кампании украинский защитник сыграл за парижский клуб 14 матчей во всех соревнованиях и отметился одним забитым мячом.

Ранее журналист был разочарован выступлением Заборного в игре с Лионом.