Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал вопрос о давлении, которое сопровождает его работу в клубе. Испанский специалист подчеркнул, что внутри команды царит полное взаимопонимание и единство.

«Поддержка клуба? С самого начала у нас близкие отношения, основанные на уважении и доверии. Требования здесь максимальные. Это долгий путь, на котором встречаются как хорошие моменты, так и не очень.

Клуб всегда стремится к максимуму, и мы это знаем. Мы понимаем, как именно хотим достигать своих целей. Мы все едины — от президента до игрока — и хотим выполнять свою работу как можно лучше», — заявил Алонсо.