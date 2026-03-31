Тренер сборной Турции U-21 потерял сознание во время матча с Хорватией. Видео
Капитану стало плохо после удаления игрока
около 1 часа назад
Отборочный матч Евро-2027 между молодежными сборными Хорватии и Турции прервали на 34-й минуте. Главный тренер гостей Эгемен Коркмаз упал в обморок после того, как арбитр удалил игрока турецкой команды Демира Эге Тикназа.
Игру остановили на час, а тренера госпитализировали в больницу. После возобновления матча Хорватия в большинстве забила три мяча и победила со счетом 3:0.
Турецкая сборная завершила встречу с тремя удалениями.
