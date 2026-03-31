Денис Седашов

Отборочный матч Евро-2027 между молодежными сборными Хорватии и Турции прервали на 34-й минуте. Главный тренер гостей Эгемен Коркмаз упал в обморок после того, как арбитр удалил игрока турецкой команды Демира Эге Тикназа.

Игру остановили на час, а тренера госпитализировали в больницу. После возобновления матча Хорватия в большинстве забила три мяча и победила со счетом 3:0.

🚨💣 TERRIBLE SCENE:



Turkey U21 coach collapsed on the pitch during the match against Croatia. 😳🇹🇷



He was immediately rushed to hospital and is currently undergoing medical examinations. 😣



Extremely worrying moment for Turkish football.

Турецкая сборная завершила встречу с тремя удалениями.

Украина U-21 победила Венгрию в матче отбора на Евро-2027.