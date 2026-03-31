Україна U-21 победила Венгрию в матче отбора на Евро-2027
Голы в составе сине-желтых забили Пищур и Синчук
14 минут назад
Команда Украины U-21 одержала победу над сверстниками из Венгрии в матче квалификации чемпионата Европы 2027 года.
Украинцы вышли вперед в первом тайме после точного удара головой Александра Пищура. После перерыва преимущество сине-желтых удвоил Геннадий Синчук. Венгерская сборная смогла отыграть один мяч только в конце встречи усилиями Чанад Денеша.
Отбор к Евро-2027. Группа H
Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2
Голы: Денеш, 90+5 – Пищур, 26, Синчук, 69
После шести туров Украина имеет в своём активе 8 очков и занимает третье место в группе Н. Отставание от лидера группы Турции составляет три балла, от Хорватии — два.
Следующий матч украинская молодежка проведет 26 сентября против турецкой сборной.
