Денис Седашов

Защитник сборной Украины Виталий Николенка прокомментировал подготовку национальной команды к товарищеской встрече против Албании. Слова приводит УАФ.

Футболист отметил, что после поражения от Швеции команда прошла сложный психологический этап. По словам игрока, коллектив провел внутренний разговор о важности будущего матча и ответственности перед страной.

Первый день был трудным для всех: для всех игроков, для всех причастных к нашей команде, для всего персонала. Но потом собрались с командой, с ребятами, переговорили, что у нас есть еще один матч и мы должны выйти, сражаться за эту страну и играть этот товарищеский матч. Но мы должны выйти и показать, что мы имеем право играть за эту страну. Виталий Миколенко

Поединок состоится 31 марта в испанской Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер Албании Сильвиньо: «Мы знаем силу национальной команды Украины».