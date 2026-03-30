«Мы должны выходить и сражаться за страну»: Миколенко — о матче против Албании
Игра состоится 31 марта
Защитник сборной Украины Виталий Николенка прокомментировал подготовку национальной команды к товарищеской встрече против Албании. Слова приводит УАФ.
Футболист отметил, что после поражения от Швеции команда прошла сложный психологический этап. По словам игрока, коллектив провел внутренний разговор о важности будущего матча и ответственности перед страной.
Первый день был трудным для всех: для всех игроков, для всех причастных к нашей команде, для всего персонала. Но потом собрались с командой, с ребятами, переговорили, что у нас есть еще один матч и мы должны выйти, сражаться за эту страну и играть этот товарищеский матч. Но мы должны выйти и показать, что мы имеем право играть за эту страну.
Поединок состоится 31 марта в испанской Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
