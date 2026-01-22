Главный тренер Ливерпуля Арне Слот после победы над Марселем со счетом 3:0 в матче Лиги чемпионов прокомментировал игру своей команды и ответил на вопросы относительно нестабильных результатов. Слова наставника передает Sky Sports.

Причина нашей нестабильности, если вы хотите назвать нестабильностью серию из 13 матчей без поражений, заключается в том, что нам сложно противостоять низкому блоку соперников. Я прекрасно понимаю, почему нам не всегда удается играть стабильно. Когда игра открывается, футболисты могут прорываться между линиями, демонстрировать своё мастерство. Это совершенно другой футбол по сравнению с матчами против низкого блока.

Против низкого блока нужны абсолютно другие качества. Даже не так важно, что ты готовишь перед матчем, ведь команда много владеет мячом. Важность противостояния низкому блоку нельзя сравнивать с игрой против Марселя, где обе команды пытаются начинать атаки от своих ворот и оказывать давление на соперника.

В каждой игре этого сезона, когда складывалась такая ситуация, мы показывали очень хороший футбол. Да, мы проиграли Манчестер Сити и Челси, но во многих матчах достигали результата.