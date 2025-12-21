Тренер Яремчука отреагировал на ничью Олимпиакоса в матче чемпионата Греции
Специалист объяснил, почему команде не удалось обыграть Кифисию
около 10 часов назад
Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар рассказал, почему на матч 15 тура чемпионата Греции с Кифисиёй (1:1) его команда вышла с двумя нападающими с первых минут.
В стартовом составе хозяев сыграли Роман Яремчук и Мехди Тареми, тогда как основной форвард Аюб Эль-Кааби отправился в расположение сборной Марокко для участия в Кубке африканских наций.
«Мы решили выставить двух нападающих, это не означает, что мы будем так делать в каждом матче. Кифисия начала играть с высокой обороной и создала нам трудности в первые минуты матча. В зависимости от каждого поединка мы будем принимать решения», – цитирует коуча клубная пресс-служба.
Для Яремчука этот поединок стал двенадцатым в сезоне за Олимпиакос, в котором он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.