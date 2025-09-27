Главный тренер туринского Ювентуса Игор Тудор поделился своими ожиданиями накануне поединка пятого тура Серии А против Аталанты, сообщает официальный сайт клуба.

«Мы отдохнули и хорошо поработали. Команда сосредоточена и заряжена как следует на игру с Аталантой. Подготовка к матчу? Обычные футбольные дела — были хорошие моменты, были менее удачные. Никаких особых новостей. Мы хорошо поработали и готовы к игре. В настоящее время продолжается процесс знакомства с новыми игроками.

Влахович? Я не знаю точных статистических ответов. Думаю, пробую, обсуждаю, размышляю и выбираю. Делаю все, что может делать тренер. У меня три сильных нападающих, и выбор зависит от конкретного матча. Новых игроков также нужно узнать. Места хватит всем — сезон длинный. Я рад, что у меня есть три сильных форварда.

Юрич? Он мой друг, но не лучший. Это парень с ценностями. У него потрясающий стиль тренерской работы, и он немного недооценен. За исключением прошлого сезона, где были особые обстоятельства, Иван всегда требовал выдающихся результатов. Это будет очень сложный матч между двумя командами уровня Лиги чемпионов.

Я уверен в своих ребятах. Команда в порядке. Как я уже говорил, это другой футбол, когда играешь раз в неделю. В таких условиях тренер должен быть особенно точным в выборе и привлечении всех игроков. Это трудно, потому что от некоторых футболистов не хочется отказываться. Но мы за это и получаем зарплату, чтобы ошибаться как можно реже. С такими проблемами сталкиваются все, не только Ювентус».