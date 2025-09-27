Тренер Ювентуса — перед игрой против Аталанты: «Это будет матч между двумя командами уровня Лиги чемпионов»
Специалист отметил силу оппонента
около 23 часов назад
Главный тренер туринского Ювентуса Игор Тудор поделился своими ожиданиями накануне поединка пятого тура Серии А против Аталанты, сообщает официальный сайт клуба.
«Мы отдохнули и хорошо поработали. Команда сосредоточена и заряжена как следует на игру с Аталантой. Подготовка к матчу? Обычные футбольные дела — были хорошие моменты, были менее удачные. Никаких особых новостей. Мы хорошо поработали и готовы к игре. В настоящее время продолжается процесс знакомства с новыми игроками.
Влахович? Я не знаю точных статистических ответов. Думаю, пробую, обсуждаю, размышляю и выбираю. Делаю все, что может делать тренер. У меня три сильных нападающих, и выбор зависит от конкретного матча. Новых игроков также нужно узнать. Места хватит всем — сезон длинный. Я рад, что у меня есть три сильных форварда.
Юрич? Он мой друг, но не лучший. Это парень с ценностями. У него потрясающий стиль тренерской работы, и он немного недооценен. За исключением прошлого сезона, где были особые обстоятельства, Иван всегда требовал выдающихся результатов. Это будет очень сложный матч между двумя командами уровня Лиги чемпионов.
Я уверен в своих ребятах. Команда в порядке. Как я уже говорил, это другой футбол, когда играешь раз в неделю. В таких условиях тренер должен быть особенно точным в выборе и привлечении всех игроков. Это трудно, потому что от некоторых футболистов не хочется отказываться. Но мы за это и получаем зарплату, чтобы ошибаться как можно реже. С такими проблемами сталкиваются все, не только Ювентус».
Встреча между Ювентусом и бергамасками состоится сегодня и начнется в 19:00 по киевскому времени.
