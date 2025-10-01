Тренер Зинченко сделал важное заявление относительно травмы футболиста сборной Украины
Александр пропустит несколько матчей
около 1 часа назад
Стало известно, что защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко получил травму, доигрывая матч с Сандерлендом с повреждением.
Главный тренер команды Анже Постекоглу подтвердил диагноз украинца и сообщил, что Зинченко пропустит несколько ближайших матчей.
«Травму нельзя назвать серьезной, но у Зинченко проблемы с паховой мышцей. За последние три недели Зинченко сыграл больше, чем за длительный период до этого, поэтому ничего удивительного. Я уберу его из заявки на матч Лиги Европы и, вероятно, на матч АПЛ, но вскоре Алекс будет в порядке», – сказал Постекоглу для ВВС.
В текущем сезоне Зинченко провел за Ноттингем Форест четыре матча во всех турнирах, проведя на поле 360 минут. В четверг, 2 октября, команду украинца ожидает домашняя игра Лиги Европы против датского Мидтьюлланна, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.