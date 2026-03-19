Тренерский штаб Шахтёра объявил стартовый состав на игру против Леха
Матч начнется в 22:00
около 2 часов назад
Фото: ФК Шахтер
Тренерский штаб донецкого Шахтера объявил список игроков, которые начнут с первых минут ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против польского Леха.
Состав Шахтера: Ризнык, Педро Энрике, Марлон Сантос, Грам, Винисиус Тобиас, Очеретько, Назарина, Невертон, Педриньо, Алисон, Кауан Элиас.
Запасные: Фесюн, Твардовский, Азаров, Конопля, Изакхи, Швед, Эгиналду, Бондаренко, Лукас, Обах, Траоре, Мейреллиш.
Напомним, первая встреча команд завершилась уверенной победой горняков со счетом 3:1. Матч Шахтер — Лех начнется в 22:00 по киевскому времени.
