Три легионера присоединились к лагерю национальной сборной Украины
Виталий Миколенко, Андрей Лунин и Анатолий Трубин присоединились к сине-желтым
Анатолий Трубин/фото: УАФ
Три украинских легионера Виталий Миколенко из Эвертона, Андрей Лунин из Реала Мадрид и Анатолий Трубин из Бенфики присоединились к сборной Украины в польском тренировочном лагере.
Под руководством Сергея Реброва национальная команда готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2026 года.
5 сентября Украина сыграет с Францией во Вроцлаве, а 9 сентября проведет выездной матч против Азербайджана в Баку.
В группе D, кроме Украины и Франции, также участвуют сборные Исландии и Азербайджана.
