Три украинских легионера Виталий Миколенко из Эвертона, Андрей Лунин из Реала Мадрид и Анатолий Трубин из Бенфики присоединились к сборной Украины в польском тренировочном лагере.

Под руководством Сергея Реброва национальная команда готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2026 года.

5 сентября Украина сыграет с Францией во Вроцлаве, а 9 сентября проведет выездной матч против Азербайджана в Баку.

В группе D, кроме Украины и Франции, также участвуют сборные Исландии и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что сборная Украины отправилась на сбор перед квалификацией ЧМ-2026.